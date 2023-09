Musei sempre aperti? Felicori: "All'estero si fa, tentiamo il superamento del giorno di chiusura"

Essere in una città d'arte di lunedì, magari per aver prolungato il weekend fuori casa, e ritrovarsi con la maggior parte dei musei e delle esposizioni chiusi per il giorno di riposo settimanale. È capitato a tutti e anche all'assessore regionale alla cultura Mauro Felicori, che in luce di un aumento del 30% del turismo culturale (sono gli ultimi dati per l'Emilia-Romagna) lancia l'idea di lasciare le porte aperte sette giorni su sette, così come già avviene in tante città estere come Londra: "La mia è una proposta che tiene in considerazione quello che accade ai turisti che trascorrono nel nostro territorio alcuni giorni, spesso a cavallo del fine settimana, ma che si vedono sbarrate alcune porte precludendosi alcune visite che avrebbero voluto fare. Ed è un peccato. A Caserta (Mauro Felicori è stato direttore generale della Reggia di Caserta dal 2015 al 2018 ndr) ero arrivato a sperimentare il primo martedì aperto quando era solitamente la giornata che di solito era di stop ed è andata benissimo, anche in termini di spese. Tutte recuperate".

E infatti il primo dubbio rispetto a questa proposta è la sostenibilità economica: "La premessa è che in luce di una crescita del turismo di cultura che avviene ormai da diversi anni e che è fenomeno stabile e non passeggero (ha avuto un ruolo importante nella ripresa della nostra regione) è plausibile se cresce la domanda cresce anche l'offerta. Naturalmente ci vuole un progetto e vanno analizzati tutti i dati a disposizione ma a mio parere è una sperimentazione che vale la pena di fare. Chiaramente l'aumento dei costi c'è e un giorno di lavoro in più non è gratuito, ma potrebbe esserci anche l'effetto positivo di aumentare il personale nei musei. Laddove un servizio c'è, i costi sono giustificabili" continua Felicori. Un pensiero va anche ai costi per la sicurezza: "Per i sistemi di sorveglianza e custodia si possono sfruttare gli avanzamenti dati dalla tecnologia".

"L'ultima volta che sono stato a Londra era un lunedì e ho avuto il timore di non poter vedere granchè. E invece ho scoperto con piacere che tutti i musei pubblici sono sempre aperti e così li ho potuti visitare. Devo dire che a Bologna c'è una buona turnazione fra il lunedì e il martedì".

"E pensiamo anche alle sere d'estate - propone l'assessore - non sarebbe bello poter visitare i musei anche dopo il tramonto? Magari passeggiando attraverso le nostre belle città? Spero davvero che l'idea di superare il giorno di chiusura possa essere sperimentata, sono tante le belle sinergie che si potrebbero creare facendo entrare anche la musica e il teatro all'interno delle sale museali".