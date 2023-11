Ecco la mostra che presenta Museo dei bambini. E intanto si cerca il nome | VIDEO

Inaugurata la mostra in Sala Borsa per far conoscere il futuro museo ai cittadini bolognesi. E il nome sarà scelto dai bambini

Il Museo dei bambini e delle bambine sorgerà al Pilastro, ma è nel pieno centro di Bologna che i cittadini impareranno a conoscerlo. Il Comune ha infatti inaugurato una mostra per raccontare, attraverso due corner informativi ed una installazione grafica, il progetto che ha vinto il bando per la realizzazione della struttura: ad aggiudicarselo una cordata di studi di architettura, capeggiata da Aut Aut Architettura. Inoltre, all’iniziativa di presentazione è stato affiancato il contest per la ricerca del nome: il Museo dei Bambini, infatti, non si chiamerà così, ma saranno gli stessi bambini a scegliere il futuro nome, scrivendolo in una buca delle lettere installata in Sala Borsa.

"Oggi lo chiamiamo Museo delle bambine e dei bambini ma non sarà un museo – ha detto Elena Di Gioia, delegata del sindaco alla Cultura – ma uno spazio laboratoriale, didattico, culturale, educativo e di intrattenimento. Sappiamo quanto sia importante dare un nome alle cose e ci è sembrato giusto chiederlo ai bambini". Con lei, presente l’assessore comunale alla Scuola Daniele Ara: “Sarà un luogo in cui i bambini potranno esprimersi e fare attività per dire la loro, portare la loro soggettività e la loro creatività. Inoltre, farà tesoro di tutte le esperienze educative che si intrecciano con l'arte e la cultura nella nostra città” ha commentato l’assessore”.