Sbloccati i fondi per il Museo del Basket e altre opere: ecco quanto costeranno

Investimenti per rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile. Il Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna hanno approvato oggi 30 agosto 2023 a Palazzo d'Accursio l'Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) che avrà lo scopo di ampliare l'offerta culturale e sportiva di Bologna. L'obiettivo è confermare il capoluogo emiliano come "città della conoscenza" attraverso opere di riqualificazione.

Nei piani dell'agenda sono previsti il nuovo Museo del Basket, il Polo del patrimonio cinematografico (collegato alla Cineteca), il Giardino della Resilienza allo Scalo Malvasia e il Nuovo Laboratorio Aperto. Il costo del piano è di 4 milioni di euro, un milione per ogni progetto.

L'agenda e gli obiettivi

Matteo Lepore e Stefano Bonaccini hanno presentato i piani urbanistici specifici dell'Atuss per la rigenerazione urbana della città. L'accordo tra Comune e Regione ha come scopo rendere Bologna "città della conoscenza e dell’inclusione" cercando di raggiungere obiettivi non più rinviabili: transizione ecologica e digitale. I progetti di riqualificazione saranno quattro: il Museo nazionale della pallacanestro, regalo di Basket City al paese, il Polo del patrimonio cinematografico, collegato alla Cineteca, nell’ambito del nuovo Polo tecnico-scientifico "Renato Zangheri", il Giardino della Resilienza allo Scalo Malvasia, oggetto di rigenerazione urbana, e il Nuovo Laboratorio Aperto, per aumentare l’offerta culturale e civica con il coinvolgimento del terzo settore.

Progetti che nascono per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Patto per il lavoro e per il clima e della strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Bologna infatti fa da coda ad altre quattordici agende di riqualificazione approvate dall'Emilia Romagna che coinvolgono nove capoluoghi.

Si caratterizzano per un approccio multisettoriale e multifondo (ricorrono - cioè - a diverse fonti di finanziamento). Altro aspetto rilevante è la programmazione condivisa con gli Enti locali e le comunità: la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti è ritenuta infatti la scelta più efficace per realizzare gli ambiziosi obiettivi di transizione ecologica e di trasformazione digitale.

Le dichiarazioni di Bonaccini e Lepore sugli investimenti

“Bologna è una città che guarda all’avvenire facendo tesoro del suo passato" ha affermato il presidente della Regione Stefano Bonaccini. "Il museo del basket - continua il presidente - e l’archivio della Cineteca valorizzeranno la storia di questa comunità, ma al tempo stesso la proietteranno nel futuro, perché rappresenteranno nuovi luoghi della conoscenza e della socialità: crediamo infatti che sport e cultura siano strumenti di crescita sociale. Si tratta di progetti che non prevedono nuove costruzioni ma rigenerano il patrimonio esistente, ricucendo le periferie con il centro, investendo in formazione. La riqualificazione di un intero quartiere poi traduce in fatti l’idea che l’ambiente urbano possa essere strumento per l’innovazione e la coesione sociale".

"Grazie a questi finanziamenti sarà possibile portare a termine progetti che vedranno la luce già nei prossimi mesi o il prossimo anno e contribuiranno a costruire un’offerta culturale di livello" ha spiegato il sindaco metropolitano Matteo Lepore. "Verranno allestiti gli spazi dell’archivio della Cineteca - continua il sindaco - dedicato a Renato Zangheri, e anche le nuove sale multimediali al Museo del basket al PalaDozza, dove saranno realizzate diverse attività che vedremo presto. Entrambi sono luoghi che peraltro ricadono nella direttrice delle linee rossa e verde del tram, quindi saranno facilmente accessibili. In via dello Scalo/Malvasia stiamo per terminare un intervento importante di riqualificazione delle case “popolarissime” di edilizia Acer che inaugureremo nei prossimi mesi, e ridaremo vita anche agli spazi commerciali in quel quadrilatero che abbiamo recuperato dallo spaccio in seguito agli interventi delle forze dell’ordine e grazie a un grande lavoro sociale. E infine l’ultimo progetto è il completamento dei sottopassi di via Rizzoli e via Ugo Bassi, il 21 novembre inaugureremo il nuovo cinema Modernissimo e i fondi Atuss permettono a Bologna di avere oltre 3mila mq di spazi espositivi, accessibili da tutti, collegati a un cinema che sarà una perla internazionale".

