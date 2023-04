Abbiamo visitato il nuovo Museo dell'Ottocento, prezioso il tesoretto che custodisce | VIDEO

In viaggio tra le ricchezze artistiche nostrane con la direttrice del museo Francesca Sinigaglia

Il Museo Ottocento Bologna ha da poco aperto le porte al pubblico eppure, come conferma la direttrice Francesca Sinigaglia, è già un grande successo. Il merito, oltre all’intuito di Sinigaglia, è certamente delle splendide opere ospitate al suo interno: cinque sale per dodici sezioni espositive, ognuna dedicata alle correnti che si sono alternate durante il secolo lungo.

Quello all’interno del Museo Ottocento di Piazza San Michele è un viaggio nel tempo ma anche nel territorio bolognese: a firma dei maestri più illustri dell’Ottocento come Bertelli, Busi e Fabbi, si scorge una Bologna sia povera che aristocratica, carnale e spirituale, sacra e profana. Dai paesaggi fluviali a quelli urbani, le opere dei maestri bolognesi intrattengono il visitatore con colori sgargianti, paesaggi evocativi e sperimentazioni del tutto avanguardistiche come l’autoritratto in vesti femminili di Alfredo Protti.