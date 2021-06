Musica ad alto volume e "assembrati" in zona U: via la cassa, denunce e multe

"Assembrati" in Piazza Aldrovandi all'una di questa notte e alla vista delle volanti in transito si sono dispersi. Gli agenti hanno individuato un ragazzo che aveva in mano una cassa altoparlante da cui diffondeva musica ad alto volume. Si tratta di un italiano di 29 anni che aveva alzato il gomito.

Quando è stato sottoposto a controllo, ha rifiutato di farsi identificare. All'esito degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, e sanzionato in via amministrativa per la violazione della normativa anticovid e per ubriachezza manifesta. La cassa è stata sequestrata.

(Foto archivio)