Morte Napolitano, minuto di silenzio in consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Bologna, su invito della presidente Maria Caterina Manca, in apertura dei lavori di oggi ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Giorgio Napolitano: "E' stato un uomo di straordinaria saggezza e integrità, un politico di grande levatura che ha dedicato la sua vita al servizio della Repubblica italiana", dichiara Manca.

"Primo Presidente della Repubblica eletto per due mandati consecutivi- ricorda Manca- la sua carriera politica è stata caratterizzata da una profonda passione per la democrazia e dalla costante ricerca di un equilibrio tra le diverse forze politiche, al fine di garantire il benessere e la giustizia per tutti i cittadini".

Come capo dello Stato, "Napolitano ha incarnato i valori fondamentali della nostra Costituzione, difendendo la democrazia, la libertà e l'uguaglianza. Ha svolto il suo ruolo con grande imparzialità- continua la presidente del Consiglio- e ha rappresentato l'Italia con dignità e rispetto sul palcoscenico internazionale ottenendo il riconoscimento unanime in Italia e in Europa e molteplici riconoscimenti accademici honoris causa, tra i quali la laurea dell'Alma mater studiorum di Bologna nel 2012". Le bandiere di Palazzo D'Accursio, segnala intanto l'amministrazione, "sono a mezz'asta fino ai funerali che si terranno domani, giornata di lutto nazionale".