Cucina-laboratorio abusiva nell'appartamento: blitz dei Nas, multe da migliaia di euro

Piatti confezionati in un laboratorio abusivo e rivenduti a negozi di alimenti etnici. I carabinieri del NAS di Bologna, nel corso dei controlli sulla sicurezza alimentare, hanno ispezionato alcuni esercizi che trattano cibo etnico.

Tra le diverse irregolarità amministrative riscontrate, nel Comune di Ferrara, in collaborazione con personale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL, è stata individuata e sospesa una rivendita al dettaglio di preparati

gastronomici già confezionati (sia a base di carne che di pesce), che riportavano etichette incomplete e non conformi alle prescrizioni, come l'indicazione degli allergeni e la scadenza.

Il personale veterinario ha disposto la distruzione degli alimenti rinvenuti, mentre i carabinieri del NAS sono riusciti a risalire alla società fornitrice, indicata sulle etichette, poi la scoperta in provincia di Bologna.

Il "laboratorio" in un appartamento

La cucina di un appartamento, abitato da cittadini stranieri, era stata adibita a laboratorio, con tanto di farina, olio, tonno, uova e carni privi di tracciabilità, oltre a contenitori ed etichette identiche a quelle apposte sui prodotti in vendita nel negozio del ferrarese.

E non solo. Quando sono entrati i carabinieri hanno sorpreso una donna intenta a cucinare piatti a base di carne. Quindi, oltre alla mancanza di autorizzazione sanitaria alla preparazione e alla conservazione di alimenti, militari e ispettori hanno accertato le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali dei locali.

Pertanto, su richiesta dei militari del Nucleo bolognese, il personale dell’AUSL di Bologna ha disposto la sospensione dell’attività abusiva con diffida alla continuazione, elevando una multa dell’importo di circa 10.000 euro.

Sanzione salata anche per il rivenditore: il personale dell’AUSL di Ferrara li ha multati per un importo complessivo di 3.000 euro euro, per aver posto in vendita prodotti alimentari di provenienza non tracciabile.

Alcune settimane fa, i NAS hanno controllato bar, ristoranti e shop delle stazioni di servizio sulle autostrade del nodo bolognese, sequestrando decine di chili di alimenti mal conservati, compresi mortadella e tortellini.