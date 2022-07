È nata la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche dell'Azienda Usl | VIDEO

Il 5 luglio 2022 nella sede legale dell’Azienda Usl di via Castiglione 29 è stata presentata la Fondazione Ricerca Scienza Neurologiche, Azienda USL di Bologna E.T.S., nata lo scorso 30 marzo e fortemente voluta e realizzata da Azienda USL di Bologna- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, Alessandro Arcidiacono - Fondazione Bimbo TU, Rekeep S.p.A, Fatro S.p.A., Emil Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Logimatic S.R.L.e Masterpiece S.R.L. Lavorazioni Meccaniche.

Alla presentazione hanno preso parte anche il direttore generale dell’azienda USL Paolo Bordon, l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il Magnifico Rettore dell’Alma Mater - Università di Bologna Giovanni Molari.

La Fondazione, con sede a Bologna in Via Altura 3 presso l'IRCSS Istituto delle Scienze Neurologiche (Ospedale Bellaria) e iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, avrà come obiettivo principale quello di promuovere e finanziare la ricerca scientifica nell'ambito delle scienze neurologiche e sostenere progetti orientati al miglioramento della qualità dei servizi ai pazienti e alle loro famiglie, in partnership privilegiata con l’Azienda Usl.

Il modello di riferimento è quello della fondazione di partecipazione a cui prenderanno parte soggetti pubblici e privati, aziende operanti in diversi settori, realtà profit e non profit. La Fondazione nasce con un capitale iniziale di 166.000 euro a cui via via si aggiungeranno ulteriori fondi che saranno raccolti per la realizzazione di progetti specifici attraverso campagne di fundraising mirate.

La Presidenza della Fondazione è stata affidata al Prof Pietro Cortelli, Direttore Operativo dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.

La Fondazione si avvarrà di un prestigioso Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno parte: il Prof Francesco Ubertini in qualità di Presidente, la Sig.ra Isabella Seragnoli, la direttrice generale di Telethon Francesca Pasinelli, il direttore generale di Bologna Business School Alessandro Bonfiglioli e il direttore scientifico di IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche Prof. Raffaele Lodi.

Il Comitato, che oggi si è riunito per la prima volta, è già al lavoro per tracciare le linee progettuali che consentiranno di raggiungere importanti e concreti risultati che saranno presentati a stampa e istituzioni a settembre.