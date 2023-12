Natale. Festa di strada in via Tiarini: ecco come cambia il traffico

Dal 16 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 è in programma “Natale in Bolognina”, una festa di strada organizzata dall’Associazione Culturale Talenti e che prevede per sabato 16 dicembre la chiusura al transito veicolare di un tratto di via Tiarini e di via Serra

Per l’occasione, dalle 9 alle 20 di sabato 16 dicembre, sono stati adottati dei provvedimenti di limitazione al traffico legati allo svolgimento della manifestazione nelle vie Tiarini, Serra, Matteotti, di Vincenzo, Zampieri

Dal divieto sono esclusi i veicoli accedenti a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili.