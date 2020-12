Lockdown Natale, alle 17 incontro Regioni-Governo. Bonaccini: "Arrivare subito a ristori adeguati"

Ore decisive per la discussione sull'introduzione della zona rossa dalla Vigilia alla Befana o al 3 gennaio, o solo nei giorni festivi e prefestivi. Oggi alle 17 si terrà anche il confronto tra Governo e Regioni sulle misure da prendere.

“Il sistema con tre aree di rischio – ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione e della Conferenza delle Regioni - ha permesso di arrestare la crescita dei contagi, in maniera però non sufficiente, in particolare in alcune regioni. Se si decide di restringere ulteriormente, gli operatori economici non possono essere lasciati soli - si legge su una nota della Conferenza delle Regioni - a un ristoratore cui chiedi di tenere abbassata la serranda devi arrivare subito a ristori adeguati. Tutelare la salute è un vantaggio di tutti, il prezzo non può essere un carico solo di alcune categorie”.

Ieri il presidente e l'assessore regionale al turismo, Andrea Corsini, avevano chiesto "ristori immediati anche al comparto sciistico. Il sacrificio che viene richiesto in nome della protezione della salute non può però ricadere solo sulle loro spalle".

Intanto il Veneto fa una fuga in avanti con una nuova ordinanza adottata dal presidente Luca Zaia, in attesa del provvedimento del Governo: “chiusura dei confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio”.