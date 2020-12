Dpcm Natale, divieto di spostamento tra Comuni: Conte apre alla deroga?

Tra le polemiche e le richeiste di deroga al divieto di spostamento tra Comuni nei giorni di festa, il presidente del consiglio starebbe valutando una revisione.

Lo stesso presidente della Regione aveva chiesto al Governo di rivedere la norma che dispone il divieto di spostamento tra comuni. Da fonti parlamentari, sembra che Giuseppe Conte potrebbe anche ripensarci.

Lo scrive l'Adnkronos spiegando che un'eventuale modifica potrebbe riguardare in particolare i piccoli comuni. "Sul punto - scrive l'agenzia di stampa - è in atto un pressing da giorni da parte di settori della maggioranza, in particolare al Senato con il dem Andrea Marcucci e Davide Faraone di Iv, protagonisti di un duro scontro in una riunione la scorsa settimana con i ministri Roberto Speranza e Federico D'Incà". Il pressing è continuato anche nei giorni scorsi e secondo fonti parlamentari ieri ci sarebbe stata una interlocuzione al Senato per decidere il da farsi. Secondo le indiscrezioni, da prendere ovviamnente con cautela, il presidente del Consiglio sarebbe intenzionato a ragionare sull'ipotesi di una modifica della norma.

Sull'ipotesi di rivedere la norma il premier Conte vedrà i capi delegazione al suo rientro dal Consiglio europeo di Bruxelles ma anche i capigruppo delle forze di maggioranza.

Cosa potrebbe cambiare

Il governo valuta dunque di allargare le maglie per lo spostamento tra i piccoli comuni nei giorni centrali delle festività natalizie.

Le ipotesi sono due: consentire gli spostamenti tra i comuni dello stesso circondario, ad esempio negli hinterland cittadini. E consentire lo spostamento per i comuni con un numero molto basso di abitanti. Una riflessione sul punto viene richiesta dal Pd con Andrea Marcucci e da Italia viva.