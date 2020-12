Natale, via Petroni si illumina con le parole di Ezio Bosso

Lucio Dalla in via D'Azeglio, Ezio Bosso in via Petroni. Anche in zona universitaria le luminarie natalizie sono dedicate a un musicista scomparso: "La musica ci insegna la cosa pi importante che esista: ascoltare. Ezio Bosso".

Via Petroni riprende quindi una frase del maestro d'orchestra, scomparso a Bologna lo scorso maggio. Insieme alle parole, nella via della zona universitaria anche una chiave di violino e note musicali.

Quest'anno la Fondazione Rusconi, che negli ultimi anni ha curato la realizzazione delle luminarie per piazza Verdi e via Petroni, coinvolgendo "chiunque avesse voluto partecipare alla valorizzazione della strada", ha ritenuto opportuno ricordare Bosso che "è stato parte di questa città, mettendo a disposizione la sua sensibilità e la sua visione della musica e della vita".