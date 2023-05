Insegnante uccisa a Gaggio, il gup: "La moglie aiutò l'imputato a disperdere e occultare le armi"

Il marito, Fabio Ferrari, è attualmente a processo per omicidio davanti alla Corte d’assise. Secondo l’accusa, avrebbe ucciso per futili motivi di vicinato la cugina Natalia Chinni, insegnante in pensione, a Santa Maria Villiana di Gaggio Montano, sull'Appennino bolognese, il 29 ottobre 2021. Sua moglie, Loredana Bicocchi, è stata invece condannata lo scorso 6 aprile a un anno e quattro mesi (con la condizionale), per la violazione della legge sulle armi in concorso col coniuge. In particolare, l'accusa riguardava la detenzione e il porto illegale di un fucile calibro 12, mai ritrovato ma che si ritiene fosse nella disponibilità di Ferrari, di numerose munizioni da caccia e di una pistola.

La motivazione della sentenza

Nei giorni scorsi è stata depositata la motivazione della sentenza che riguarda la donna, la quale secondo il gup Grazia Nart, aiutò il marito a “disperdere e occultare” quanto poteva attestare la disponibilità di armi e munizioni, nei giorni successivi all'assassinio di Chinni. I due, sottolinea il giudice a seguito degli accertamenti svolti, misero in atto dopo l’omicidio una "sistematica dispersione di qualsiasi oggetto potesse dimostrare il possesso di armi e munizioni". Per il giudice, quindi, non si può sostenere che la moglie fosse all’oscuro della presenza di armi e munizioni detenute dal marito illegittimamente. Bicocchi, secondo la sentenza, “non si limitava a mantenere una condotta inerte, di connivenza non punibile, semplicemente acconsentendo in modo tacito o tollerando la detenzione del marito, ma si spingeva oltre” apportando all’uomo “un contributo e un ausilio indispensabile” nel disperdere il materiale.