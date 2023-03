Insegnante uccisa a Gaggio, in aula il racconto del figlio: "Come un film dell'orrore"

“Aveva gli occhi aperti, sgranati, la bocca aperta, era supina a terra, attorno chiazze ematiche secche. Sembrava un film dell’orrore”. Federico Bernardini scopre il corpo senza vita della madre Natalia Chinni, 72 anni, attorno alle 20 e 30 del 29 ottobre del 2021, circa dodici ore dopo che l’ex insegnante in pensione di Gaggio Montano era stata uccisa a colpi di fucile, secondo la Procura - il pm titolare del fascicolo è Antonello Gustapane - dal cugino e vicino di casa Fabio Enrico Ferrari. Questa mattina si è tenuta una nuova udienza in Corte d’assise dove l’uomo è a processo per omicidio aggravato dai futili motivi.

Il figlio e il ritrovamento del corpo della madre

Dopo la ricostruzione delle prime indagini effettuate dagli inquirenti, oggi il giudice della Corte d’assise Pier Luigi Di Bari ha ascoltato i più stretti parenti della vittima e alcuni vicini. Quel giorno l’ex insegnante non aveva raggiunto a pranzo nella loro abitazione principale il figlio e il marito, ma ciò non li insospettì, “poteva capitare che tornasse direttamente per cena”. Bernardini, 47 anni, quel pomeriggio è impegnato fuori paese per alcune commissioni, inizia a preoccupasi solo nel tardo pomeriggio, da troppe ore non ha notizie della madre e il suo telefono è irraggiungibile. Decide quindi di andarla a cercare nella casa di Gaggio Montano, dove il cellulare prende poco e male. Quando entra in casa si accorge che le luci sono spente, allora si sposta fuori, passando dall’altro lato dell’abitazione, il portone di legno è solo accostato e non chiuso, il cancello di ferro spalancato e l’auto della donna parcheggiata, la portiera aperta, dentro c'è la sua borsa. “A quel punto mi si è gelato il sangue, sapevo che qualcosa non tornava”. Inizia a chiamarla a gran voce, rientra in casa, accende le luci e scopre il corpo senza vita per terra.

Il rapporto conflittuale tra la vittima e il cugino

È lui il primo ad allertare i soccorsi, chiama il 113 ma non Ferrari, anche se vive a pochi passi. “È stata una mossa istintiva, casa sua era chiusa, non l’ho visto per ore, fino a quando gli inquirenti non lo sono andati a sentire”. Dopo la sua chiamata, sul posto arrivano le forze dell’ordine e il personale sanitario, “decine e decine di persone, con luci dappertutto, eppure lui”, cioè Ferrari, “mica è uscito”, continua Bernardini. Un “rapporto conflittuale” tra l’imputato e la madre, racconta il figlio, che durava da anni, “fin da quando ero bambino”. Litigi perenni sempre per via di una coabitazione difficile. “Mia madre era una persona solare e sorridente, l’unico attrito per tutta la vita è stata con questa persona”, continua Bernardini, mentre a pochi metri di distanza ad ascoltarlo c’è proprio Ferrari, presente in aula. “Mia mamma si lamentava – prosegue il figlio – perché Ferrari scavalcava e bucava la rete, pasturava, mi disse anche che era un bracconiere”. Quest’ultimo aspetto, riferisce sempre Bernardini, qualche giorno prima della morte, la madre “andò a raccontarlo ai carabinieri, che le consigliarono di rivolgersi alla Forestale”.

I contatti dei parenti con l'imputato

Litigi annosi che finirono anche in mano agli avvocati, sempre per le stesse ragioni. Il figlio racconta anche di quando dopo la morte della donna, si recò con il padre, erano i primi giorni di febbraio, nell’abitazione di Gaggio Montano per togliere una volta per tutte le macchie di sangue ancora presenti sul pavimento. “Ci abbiamo messo tanto, non avevamo il coraggio di farlo”, ammette oggi. Il figlio ad un certo punto esce per buttare l’immondizia, e al rientro sente Ferrari dalla finestra di casa augurargli il “buongiorno”, con un tono, da lui riprodotto in aula, troppo squillante viste le circostanze. Di un altro episodio simile, “una provocazione”, ne parla la sorella della vittima, Clelia Chinni, anche lei sentita oggi. Erano passati alcuni mesi dall’uccisione e la donna incrocia nei pressi dell’abitazione Ferrari che la saluta. “‘Non mi salutare, tu hai ucciso mia sorella’, gli dissi”, racconta la sorella al giudice. “‘Poverina tua sorella!’, fu la sua risposta”. Le due sorelle Chinni parlavano spesso dei problemi con il cugino. “Mia sorella era preoccupata che lui potesse fare qualcosa a me – aggiunge Clelia Chinni – e aveva paura per lei”.