Insegnante uccisa a Gaggio, condannata per le armi la moglie dell'imputato

È stata condannata a 1 anno e 4 mesi, con la condizionale, Loredana Bicocchi, 73 anni, moglie di Fabio Enrico Ferrari, l’uomo di 72 anni a processo per l’omicidio della cugina Natalia Chinni. In ipotesi di accusa, la pensionata fu uccisa con sette colpi di fucile il 29 ottobre del 2021 nella casa di sua proprietà a Gaggio Montano. Il processo in Corte d’Assise nei confronti di Ferrari è iniziato lo scorso gennaio, ed è tuttora in corso. L’uomo si è sempre dichiarato innocente.

L'avvocato della donna: "Sentenza ingiusta"

La moglie, che ha scelto il rito abbreviato, risponde in concorso col marito della violazione della legge sulle armi. Per lei le accuse sono detenzione e porto illegale di un fucile calibro 12, arma del presunto omicidio (mai ritrovata), oltre che di numerose munizioni da caccia e di una pistola. "Attendiamo le motivazioni, ma ci pare una sentenza ingiusta che impugneremo", ha detto il suo difensore, l’avvocato Franco Oliva.