“Il Parkinson non è una malattia ma un modo di essere”, la storia di Maurizio dal Dbs al libro solidale

"Il Parkinson non è una malattia, ma un modo di essere". E' questa la frase conclusiva del libro "Nati per soffrire" di Maurizio Grano, barista e cabarettista bolognese. Parte del ricavato sarà sì devoluto alla ricerca sul morbo, ma l'autore sottolinea: "La cosa bella è che fa ridere". Già perche Grano, malato di Parkinson, questo libro lo aveva nel cassetto da una ventina di anni, quando era titolare di un bar e la sera si esibiva sui palchi bolognesi.

"Devo ringraziare il lockdown - e già a noi sembra una battuta - l'ho ritirato fuori in quei mesi, alla parte pratica ha pensato mio figlio Alessandro che lo ha fatto stampare da Amazon", ha detto a Bologna Today.

Quindi non è un libro che parla della malattia, pardon del modo di essere? "E' scritto in chiave leggera, parla della mia infanzia. Mia madre è bolognese, mio padre siciliano, quindi d'estate trascorrevo le vacanze in Sicilia, con una parte dei parenti, e poi in Romagna con l'altra. 'Te magnèe d'incôsa da chi marucheìn lé' (hai mangiato di tutto da quei marocchini) mi diceva la nonna bolognese quando tornavo".

"Il Parkinson non è una malattia, ma un modo di essere" è l'unica frase del libro che fa riferimento al morbo.

Insieme a Bologna Today, Maurzio fa anche il punto sul Parkinson: "Sono stato sottoposto al DBS - Deep Brain Stimulation - al Bellaria. Quando mi hanno proposto l'intervento mi sono chiesto 'ma farò da cavia?' Invece poi ho approfondito con lo staff dell'ospedale. E' stato messo a punto in Francia, a Grenoble, dove viene eseguito da anni".

Di cosa si tratta? "La DBS - stimolazione cerebrale profonda - impianta nelle aree del cervello una sorta di sensori. Io sono stato fortunato, non tutti possono sottoporsi all'intervento, mi ha permesso di ridurre 'di un tot' le dosi giornaliere di farmaci, nel nostro caso la dopamina. Io alla fine ho chiesto alla dottoressa 'ma a questa macchinetta ci devo cambiar le batterie?"

E il cabaret? "Non ho mai smesso, grazie a anche ai miei amici Malandrino e Veronica, con i quali collaboro da anni, che mi hanno aiutato a continuare, è la mia passione".

Quindi ci si diverte a leggere "Nati per soffrire", del resto Maurizio Grano per tutta la sua vita ha unito caffè e battute, come ha scritto su Facebook il musicista Franz Campi: "Essere comici non è questione di studio. Uno ci nasce. Maurizio Grano, una vita a far ridere gli avventori dei vari bar dove ha lavorato fino alla recente pensione (pagato per starsene a letto) ha inventato il famoso playboy della Riviera Romagnola Romeo Landuzzi. Ogni volta che lo vedo in azione muoio dl ridere, poi ha incontrato una strana malattia, il Parkinson, e ora ha imparato a fare benissimo i frullati e gli zabaioni. Nei mesi del lockdown, quando il silenzio delle giornate era assordante ed era obbligato alla solitudine, proprio lui che è sempre circondato da persone che pendono dalle sue labbra per una battuta, ha aperto un cassetto, di quelli dimenticati, ed ha trovato un cumulo di scritti e di ricordi. Si è detto: che faccio ? Lo pubblico?"

