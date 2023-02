Italia Viva e Azione: "Ripristinare la navetta al Pontelungo" | VIDEO

La navetta era stata attivata in via sperimentale dal Comune per mitigare gli effetti dei lavori sul Pontelungo, ma poi è stata soppressa

Italia viva e Azione, a Bologna, insistono sulla necessità di ripristinare la navetta 948 nella zona di Santa Viola (modificandone anche il precedente percorso) e mettono sul piatto quasi 400 firme che saranno consegnate in occasione del Consiglio di quartiere aperto di Borgo Panigale-Reno che si terrà lunedì per presentare il progetto esecutivo e i cantieri della linea rossa del tram.

La navetta era stata attivata in via sperimentale dal Comune per mitigare gli effetti dei lavori sul Pontelungo, ma poi è stata soppressa perché il costo non risultava giustificato dal ridotto numero di passeggeri.

"Una decisione assurda quella di eliminare un servizio importante per le persone - afferma in conferenza stampa Andrea Forlani, segretario cittadino di Azione - e non possiamo non sottolineare come questa Giunta, che si riempie la bocca di parole eclatanti sull'aiuto a più deboli e alle persone in difficoltà, nella realtà dei fatti fa interventi che mettono in grave difficoltà proprio le persone più deboli".

Sul traffico, poi, la maggioranza mostra "atteggiamenti, oltre che contraddittori- attacca Forlani- anche guidati da pressapochismo molto preoccupante, nel senso che non si vede un'idea generale della città dal punto di vista della mobilità".

Detto ciò, per la navetta del Pontelungo "noi alla protesta uniamo la proposta perché questo è il modo di agire del Terzo polo", aggiunge Forlani: in questa prospettiva, quello di oggi "è un primo momento pubblico ma ne seguiranno sicuramente altri in altre parti della città e su altri argomenti".

Intanto, sul tema navetta, il Terzo polo conta di raccogliere altre adesioni con un "firma day" che si terrà sabato al centro sportivo Pontelungo e poi di consegnare la petizione al Quartiere.

Ma l'obiettivo è che la raccolta firme trovi una sponda anche a Palazzo D'Accursio: "Allo stato attuale non abbiamo rappresentanti in Consiglio comunale, ma offriamo le nostre proposte- è l'appello di Forlani- a chi volesse raccoglierle e portarle avanti in sede centrale".

Senza navetta "questo quartiere è privo di mezzi per muoversi al suo interno, è una cosa gravissima: l'abolizione non di un optional ma di un servizio fondamentale", dichiara Alberto De Bernardi, portavoce locale di Italia viva. Per questo dal Terzo polo arriva "una proposta intelligente- assicura De Bernardi- che cerca di ovviare alla ragion critica principale, cioè che la navetta non fosse utilizzata in maniera continuativa e numerosa da parte dei cittadini".

La petizione, in sostanza, propone di "cambiare il percorso della navetta in modo di raccordare i centri di interesse per i cittadini all'interno del quartiere", afferma Alessandro Arena Chilardi, referente di Azione al Borgo-Reno: ovvero il centro sportivo Pontelungo, la facoltà di Ingegneria, l'istituto Rosa Luxemburg, la stazione intermedia del People mover e l'ospedale Maggiore. Soluzione che, tra l'altro, consentirebbe anche di "far diminuire il numero di passeggeri sulla linea 13 rendendola più confortevole", aggiunge Arena Chilardi.

In questo modo, prevede il Terzo polo, la navetta sarebbe utilizzata anche dagli studenti, anche se l'attenzione principale resta rivolta alla popolazione più fragile perchè "questo è quartiere che storicamente presenta un alto tasso di popolazione anziana e fragile", ricorda Maria Teresa Iuvone, referente di Italia viva per il Borgo-Reno. Anche solo la presenza di un centro riabilitativo in via Agucchi "sarebbe già più che sufficiente a rivendicare il ripristino nella navette", conclude Iuvone. (Dire)