Su via San Vitale verranno attivate delle navette che i residenti e i cittadini potranno utilizzare per raggiungere le abitazioni e i negozi, e attraversare un'area che da quasi due mesi è isolata a causa degli interventi per la messa in sicurezza della Garisenda. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Lepore a margine della cerimonia di accensione delle luci natalizie sulla torre degli Asinelli: "Attiveremo autobus più piccoli che serviranno meglio la zona, faranno parte della nuova idea di trasporto pubblico che presenteremo presto", ha detto il sindaco, anticipando il primo tassello del Piano della mobilità che, una volta entrato in vigore, definirà i nuovi percorsi del trasporto pubblico e privato, necessari dopo che le condizioni della Garisenda hanno imposto un primo consistente blocco al traffico sotto le Due Torri.

I primi a lanciare l'idea delle navette erano stati i commercianti di via San Vitale, che da settimane chiedono un'alternativa ai grandi autobus che circolavano verso piazza di Porta Ravegnana per il timore che l'isolamento della zona possa diminuire i flussi di clienti. Nella loro proposta, i piccoli bus sarebbero dovuti partire da porta San Vitale per poi svoltare su piazza Aldrovandi e percorrere Strada Maggiore. "Io credo che questa zona abbia bisogno di un collegamento del trasporto pubblico di piccoli dimensioni e a questo stiamo lavorando", ha concluso Lepore. Le navette non sarebbero comunque nuove nell'area sotto le Due Torri, dato che durante i T-Days è attivo il mini-bus di collegamento tra il parcheggio Sant'Orsola e le Due Torri.

