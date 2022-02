Non si fermano all'alt: a bordo dell'auto attrezzi da scasso e documenti falsi

Hanno bruciano un semaforo rosso e hanno forzato l'alt dei carabinieri due cittadini stranieri residenti in città, un kosovaro 46enne e una georgiano di 41, che sono stati denunciati per ricettazione, possesso di documenti falsi e di attrezzi da scasso.

E' accaduto nel quartiere Navile la sera di venerdì 18 febbraio, quando una Honda Jazz, dopo essere passata con il rosso e ignorato l'alt dei militari, è stata costretta ad arrestarsi. Durante la perquisizione all'interno del veicolo sono stati trovati 4 caschi e diversi attrezzi da scasso, tronchesi, tenaglie e paletti di ferro. Il conducente 46enne ha anche esibito una patente falsa e nel portafoglio aveva anche una card postepay intestata a una terza persona.

I due uomini, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati e sanzionati per le infrazioni al codice della strada. L'attività si inquadra nel contrasto ai furti in abitazione, disposto dal comando provinciale dell'Arma.

I controlli dei carabinieri questa notte si sono concentrati nei comuni di Medicina e Castel Guelfo. I militari della Tenenza di Medicina, hanno denunciuato per guida in stato d’ebbrezza, con ritiro della patente di guida, un 30 enne italiano di Castel San Pietro Terme, alla guida della sua autovettura con un tasso alcolico superiore al limite massimo consentito, compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l. Nel corso della notte, sono stati anche identificati due cittadini di origine romena, uno dei quali, 44enne, è stato deferito in stato di libertà, per aver fornito false generalità ai militari della Stazione di Dozza. L’automobilista è stato anche sanzionato per guida senza patente.



(Foto archivio)