Navile, rimossi 20 camion di rifiuti (895 quintali) dal canale bolognese

La Bonifica Renana ha raccolto e conferito allo smaltimento una ingente quantità di rifiuti riversati nel Navile negli ultimi decenni, nell'ambito della riqualificazione idraulica nel tratto urbano della via d'acqua bolognese.

Dal fondo del canale sono emersi 65 quintali di pneumatici e plastica di vario tipo; 36 quintali di materiale metallico (in prevalenza ferro ed acciaio), 72 quintali di rifiuti ingombranti (motorini, frigo, biciclette ecc) e 714 quintali di altri rifiuti da conferire in discarica.

"In totale, quindi, 895 quintali di spazzatura gettati nel Navile e movimentati dall'acqua ad ogni piena: si tratta di 20 camion carichi di rifiuti conferiti in discarica autorizzata" fa sapere la Bonifica Renana che sta effettuando lavori di ripulitura del "Naviglio Bolognese": per avere un'idea dei volumi basti pensare che ogni abitante di Bologna produce in media, annualmente, 0,5 quintali di rifiuti.

Inoltre "sono state demolite tre passerelle abusive e sgombrati vari depositi di materiali pericolosi lungo l'asta del canale, oltre che liberate aree occupate illegittimamente. Centinaia gli scarichi non autorizzati che l'intervento ha consentito di censire, permettendo così finalmente di intraprendere misure per il rispetto delle normative ambientali e la bonifica delle attuali fonti di inquinanti che riversano nel canale i loro reflui", si legge nella nota.

La riqualificazione idraulica a opera della Bonifica ha realizzato anche lo spurgo di 78.000 quintali di fanghi accumulatisi nell'alveo i quali, oltre ad impedire all'acqua di scorrere, causando ristagne maleodoranti per i residenti, riducevano la capacità di invaso del Navile durante le frequenti piene dell'ultimo decennio.

La conclusione dei lavori di riqualificazione idraulica della Bonifica Renana sull'intero tratto bolognese del Canale, dalla Bova fino a Corticella è prevista entro l'estate 2021. Dopo di chè sarà possibile avviare il restauro storico ed architettonico di questo magnifico esempio della tecnica rinascimentale nel governo delle acque