Navile, la denuncia: "Pattume e topi: tutto distrutto nel mio garage" | VIDEO

"Non si può vivere così nel 2022". Lo scrive a Bologna Today una residente della zona di via Ferruccio Parri, tra il Navile e la zona Fiera: Pattume in giro e pieno di topi".

Sono frequenti le segnalazioni di lettori e cittadini sul tema dei rifiuti abbandonati. La lettrice dice di aver trovato un ratto nel suo garage: "Mi ha distrutto tutto. Che schifo quei bidoni inutili e la gente continua a buttare i sacchetti fuori".