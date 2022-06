Broker di cocaina per conto della ndrangheta: maxi sequestro da 1.6 milioni anche a Bologna

Due immobili di pregio in provincia di Bologna, e un terreno nel vibonese. Ammonta a 1,3 milioni di euro il sequestro eseguito dalla guardia di finanza dei comandi provinciali di Catanzaro e Bologna, nei confronti di un uomo, già noto narcotrafficante internazionale, originario del vibonese ma da tempo residente nella provincia di Bologna. L'attività è stata disposta dal Tribunale di Catanzaro.

L'uomo è stato coinvolto in passato in vari procedimenti penali per l'importazione in Italia di ingenti carichi di sostanze stupefacenti provenienti dal Sudamerica. Attualmente si trova in carcere per espiare una condanna alla pena della reclusione fino al 3 ottobre 2045.