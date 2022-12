'Ndrangheta in Emilia: processo inchiesta 'Perseverance' finisce con 22 condanne e 14 patteggiamenti

Ventidue condanne e 14 patteggiamenti con due assoluzioni. E' il bilancio del processo relativo all'inchiesta 'Perseverance', il terzo filone delle indagini sulla 'ndrangheta in Emilia dopo i più noti Aemilia e Grimilde.

In sede di rito abbreviato, con il Gup presieduto da Claudio Paris sono state comminate pene tra i 18 anni, inflitti a Giuseppe Sarcone Grande, l'ultimo del clan dei Sarcone rimasto a piede libero prima di finire in carcere il 12 marzo dello scorso anno e considerato, all'epoca dell'arresto, uno dei capi della 'ndrangheta emiliana.

L'inchiesta, coordinata dal pm Beatrice Ronchi, riguardava le infiltrazioni dei clan nell'economia del territorio, e gli imputati erano accusati, a vario titolo, di reati che vanno dall'associazione per delinquere di stampo mafioso al 'recupero credito' con modalità estorsive, passando per il trasferimento fraudolento di valori, il riciclaggio e il reimpiego di denaro illecito.

Tra le altre condanne emesse oggi ci sono poi i 16 anni a Salvatore Muto, i 15 a Domenico Cordua, i 14 anni e quattro mesi a Giuseppe Friyio, i 14 a Salvatore Procopio, i 13 anni e quattro mesi a Giuseppe Caso e gli otto anni a Alberto Alboresi, Genoveffa Colucciello e Nicolino Sarcone.

Per quanto riguarda i risarcimenti alle parti civili, sono state disposte provvisionali di 200.000 euro per la Regione Emilia-Romagna, di 100.000 a testa per il Comune e la Provincia di Reggio Emilia, di 50.000 per Libera, di 10.000 per il Comune di Gualtieri, di 30.000 per quello di Cadelbosco Sopra e di 20.000 a testa per Cgil, Cisl e Uil Emilia-Romagna e Camera del lavoro di Reggio Emilia. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.