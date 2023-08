Operazione anti ‘Ndrangheta: arrestati due narcos fuggiti in Paraguay

Maxi-operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna che, dopo due anni di indagini, ha arrestato Giuseppe e Giuseppe Giorgi (sono omonimi), due cugini di 22 e 26 anni originari di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. I due erano fuggiti in Paraguay ma, dopo le indagini, sono stati individuati, arrestati ed estradati in Italia.

L’operazione delle Fiamme Gialle di Bologna, diretta dal dott. Roberto Ceroni della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bologna con il coordinamento della Procura Antimafia e seguita dal GICO di Bologna, è stata portata a termine in collaborazione con la Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Fiumicino di Roma e con il supporto dello SCICO (Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata). Un’operazione vasta e complessa, che ha permesso di sequestrare ben 43 kg di cocaina, 44 kg di hashish, 9.650 prodotti contraffatti e 900mila euro in contanti. Inoltre, sono stati arrestati quattro italiani in flagranza di reato e sono state emesse in tutto 42 misure cautelari personali. Sono stati poi confiscati 42 tra immobili e terreni (29 in Emilia-Romagna e 13 in Calabria), quattordici veicoli tra auto e moto, beni di lusso, 44 conti bancari e 80 tra società e attività commerciali, per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro.

Gli arrestati

Secondo quanto scrive la Gazzetta del Sud, i due cugini Giorgi sarebbero membri di una banda di narcotrafficanti legata alla ‘Ndrangheta. I due, come detto, erano indagati da oltre due anni, ma lo scorso 30 maggio erano riusciti a sfuggire all’arresto e a nascondersi in Paraguay. A luglio però erano stati individuati dalla polizia paraguaiana – visto il Mandato di Arresto Europeo successivamente internazionalizzato – e quindi arrestati. Lo scorso 15 luglio i due sono atterrati a Madrid e presi in custodia dalla polizia spagnola, in attesa dell’estradizione in Italia. Dalle indagini è risultato come i due cugini avessero un ruolo di assoluto rilievo all’interno dell’associazione criminale, ruolo dovuto soprattutto alla vicinanza con una pericolosa cosca della ‘Ndrangheta data dalla parentela con il suo principale promotore, dal quale avevano ereditato una vasta rete di contatti nel mondo del narcotraffico internazionale.

I due cugini Giuseppe e Giuseppe Giorgi sono stati estradati dalla Spagna in meno di un mese e ora i due indagati sono rientrati in Italia.