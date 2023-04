25 aprile: negozi, supermercati e centri commerciali aperti il giorno della Liberazione

Il 25 aprile 2023 cade di martedì. Quali sono i negozi, i supermercati e i centri commerciali che a Bologna saranno aperti? Ecco una lista utile per andare a colpo sicuro se manca qualcosa per il pic-nic o per la grigliata, ma anche per chi vuole fare acquisti approfittando di un giorno di tranquillità. Il Supermercato Carrefour Market di via Don Sturzo a Bologna sarà aperto con questi orari: 7.00-23.45 (orario normale). Anche il Carrefour di Porta Castiglione sarà aperto con orario normale. L'Esselunga di via Emilia Ponente, 72 resta aperta dalle 8.00 alle 20.00. La Pam di via Marconi resta aperta dalle 9.00 alle 20.00. L'Interspar di via dell'Industria a Bologna: dalle 9.00 alle 20.00.

L'Ikea di Casalecchio di Reno resta aperta tutto il giorno con i seguenti orari:10:00 - 21:00. Lo store bolognese quindi accoglierà i clienti anche nella giornata del 25 aprile. Chi altri? Anche l'outlet di Castelguelfo, alle porte della città, resta aperto con orario 10.00-20.30. Il Centro Commerciale Meraville sarà aperto con il consueto orario del martedì, ovvero dalle 9.00 alle 21.00.

Elenco in aggiornamento