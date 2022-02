Nel negozio di fiori 'inclusivo' di via Saragozza: "Per Elena intanto un tirocinio, poi l'assunzione" | VIDEO

Elena Rota, 36enne con sindrome di Down, lavora per 'Cuorarreda'. Il progetto nasce dalla collaborazione con l'Associazione d'Idee

Elena ha 36 anni e la sindrome di Down e da oggi lavorerà come tirocinante per 'Cuorarreda', un nuovo negozio di fiori (ma non solo) che da qualche giorno è nato in via Saragozza . Venti ore a settimana al momento, ma la prospettiva è quella di un’assunzione a tutti gli effetti. La titolare è Daniela Natali, esperta in composizioni e creazioni floreali, e ha scelto come collaboratrice Elena dopo un laboratorio di un anno all'Associazione d’Idee, la famiglia di cui Elena fa parte dal 2003. Un progetto di inclusione che prevede percorsi di autonomia e laboratori pratici grazie ai quali ha imparato a lavorare e creare decorazioni con i fiori.

Il progetto 'Cuorarreda'

Daniela Natali da anni segue quello che lei chiama design affettivo: "Il progetto Cuorarreda parte dalla creatività e dall’idea del riuso di oggetti significativi per ognuno di noi, ma abbina a fantasia e bellezza anche dei temi sociali. In quest’ottica, lavorare con i ragazzi di Associazione di Idee è stato ed è un’esperienza bellissima, oltre che un nuovo punto di partenza dopo il bivio che ha rappresentato per tutti noi l’esperienza del covid".

"Sentiamo una grande responsabilità quando le famiglie ci affidano i loro figli – spiega Rosanna De Sanctis, presidente di Associazione d’Idee e psicologa – gli ultimi due anni sono stati davvero durissimi. Pur comprendendo le difficoltà del momento storico, ancora una volta non ci siamo arresi e abbiamo portato avanti la nostra idea su lavoro e disabilità: ogni ragazzo ha un potenziale e delle capacità che vanno colte, comprese, sviluppate. Ognuno di loro può dare il suo contributo e riuscire bene in un ambito professionale se è quello giusto. Superiamo il pregiudizio del ‘lavoretto’ e concentriamoci sull'inclusione vera". L’inaugurazione ufficiale di Cuorarreda sarà sabato 19 febbraio al 153/C di via Saragozza.