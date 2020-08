In negozio a ricomprare la bici rubata, in fila incontra il ladro

Era in fila per ricomprarsi una bici, dato che qualche giorno prima gliela avevano rubata, ma proprio mentre era il fila dal biciclettaio ha notato che il cliente di fianco aveva il suo mezzo.

E' finita con l'arrivo della polizia la lite sfociata davanti al negozio di via Urbana, zona Saragozza, ieri pomeriggio. Tra le parti si è fatto avanti subito la vittima del furto un ragazzo di 32 anni. Agli agenti il giovane ha spiegato che proprio il giorno prima aveva visto rubata la sua due ruote in via saragozza, dopo averla lasciata incustodita sotto i portici e non averla più ritrovata.

Del pari è stato identificato anche il presunto ladro, un 48enne con diversi precedenti. Il soggetto ha sostanzialmente ammesso di avere preso il mezzo, specificando però che lo stesso sembrava abbandonato, non avendo alcun lucchetto attaccato, e anzi oggi era al negozio per comprare un cavalletto. Alla fine degli accertamenti, lo stesso 48enne è stato infine denunciato dalla polizia per ricettazione e la bicicletta restituita al suo legittimo proprietario.