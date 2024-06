Nel 2023 "oltre un milione e mezzo di chiamate ai Carabinieri" in Emilia-Romagna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L’Arma dei carabinieri “compie” 210 anni e in Emilia-Romagna, ad un anno di distanza dall’alluvione, si torna a fare il punto sulle attività svolte in piazza Santo Stefano.

“L'Arma - da sempre – ha un legame stretto con le comunità che serviamo, in cui ne è solo un esempio l'impegno - sin dalle prime ore di pioggia notturna di quel maggio dello scorso anno - degli oltre 1.400 Carabinieri della territoriale e della forestale giunti da tutta la Regione in ausilio alle province più colpite dall'alluvione e che al fianco dei sindaci hanno avvisato casa per casa le persone, soccorso chi era in difficoltà, rifornito aree isolate, concorso alla vigilanza dei corsi d'acqua, degli argini e dei centri abitati”, ricorda il generale di brigata Massimo Zuccher, al vertice della Legione Emilia-Romagna, che ha voluto tracciare un bilancio delle attività svolte sul territorio.

Ogni giorno 700 pattuglie impegnate sul territorio

In tutta la Regione nel corso del 2023 sono state impegnate oltre 250mila pattuglie, oltre 700 al giorno, e sono stati effettuati 130.000 interventi su richiesta dei cittadini. Sono state “un milione e mezzo le chiamate gestite dal numero di emergenza 112, spesso risolte dai militari di turno con il semplice ascolto o con la collaborazione delle tante istituzioni locali, regionali e nazionali che compongono in questa area una invidiabile rete di assistenza in favore di tutti”, ricorda Zuccher.

I dati “confermano, nella mia opinione di orgoglioso comandante, l'impegno dei 6.000 carabinieri di questa Regione e l'importanza di quel tessuto di oltre 400 Stazioni territoriali e Nuclei Forestali, dai capoluoghi ai più piccoli comuni, che in un mondo con crescenti incertezze provano a confermarsi punto di riferimento per le città e i paesi in cui sono presenti, al fianco di tutti”, conclude Zuccher.

Più chiamate al 112 e più denunce

“Il bilancio delle attività di quest’anno è positivo, perché guardando i dati dello scorso anno, dal mese di maggio 2023 fino ad oggi si è evidenziato un trend sicuramente positivo: le richieste di intervento al 112 sono state oltre un milione e mezzo, con telefonate ricevute e gestite che si sono tradotte in circa 140mila interventi”, spiega il comandante del reparto operativo di Bologna, Ivan Riccio. Nel corso degli ultimi 12 mesi “sono state presentate circa 33.500 denunce e stati effettuati 3.500 arresti” in tutta la Regione.

Resta alta la guardia nei confronti delle truffe, soprattutto quelle agli anziani – sono oltre 96mila le persone che i carabinieri hanno informato e messo in guardia – e contro le violenze di genere. “ Quest’anno abbiamo attivato circa 464 codici rosso all'interno della centrale operativa di Bologna – ricorda Riccio – e a livello provinciale ci occupiamo di monitorare circa 350 braccialetti elettronici” che devono portare altrettante persone ritenute responsabili di maltrattamenti.

Focus sulla violenza di genere

“Riguardo alla violenza di genere e l'impegno dei Carabinieri della Legione Emilia-Romagna è sempre in prima linea”, spiega il capitano Lavinia Filonzi, comandante del nucleo di psicologia della Legione Carabinieri Emilia Romagna. L’invito a chi si trova in una situazione di difficoltà o subisce violenze è di fidarsi dei carabinieri e denunciare. “Noi siamo sempre dalla parte delle donne, con le donne e per la donne in termini di prevenzione e repressione dei reati della violenza di genere”, assicura.

L’attenzione al territorio

“I Carabinieri forestali sono stati impegnati nel settore della tutela del territorio, per prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che sono tesi a modificarne l'assetto” e a preservare “quelle aree sottoposte a regime di vincolo idrogeologico, paesaggistico, urbanistico”, spiega il tenente colonnello Francesca Becchetti, capo ufficio comando della Regione Carabinieri Forestale dell’Emilia-Romagna. I militari dell’Arma sono stati in prima linea anche per quanto riguarda l’alluvione dello scorso anno “sia nell'inizio dell'emergenza e durante tutto l'anno, facendo continui monitoraggi del territorio anche al fine di censire le numerosissime frane che si sono sviluppate. Nella provincia di Forlì-Cesena ne hanno registrato più di 4000 e tuttora questa attività procede”. Solo grazie al controllo del territorio, però, si possono “prevenire quei comportamenti che sugli argini dei fiumi come piuttosto nelle aree boscate possono provocare e favorire il dissesto”.