Gianni Morandi: la consegna del Nettuno d'oro diventa show | VIDEO

"Gianni Morandi è, contemporaneamente, un pezzo di storia d’Italia e una delle più belle espressioni della nostra terra, capace di unire alla determinazione propria dei grandi artisti una umiltà e generosità rare. Un artista poliedrico dotato di grande umanità, straordinaria capacità empatica e impagabile propensione al sorriso, all'accoglienza, all'inclusione delle persone".

Con queste motivazioni il Comune di Bologna conferisce il Nettuno d'oro a Gianni Morandi in cappella Farnese. Il cantante di Monghidoro si è poi esibito con Avio Vanelli, 95 anni, che suonava la fisarmonica nel primo complesso con cui Gianni cantò la prima volta alla casa del popolo nel '58. Poi ha suonato ancora le note di "C'era un ragazzo", cantata la scorsa settimana alla manifestazione per la pace in Ucraina.