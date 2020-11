Il Comune ha conferito il Nettuno d'oro a monsignor Fiorenzo Facchini

Docente a Bologna per ventinove anni, e numerosi incarichi ricoperti per conto della Diocesi. "Tutti questi impegni nell’ambito sociale e assistenziale non li ho vissuti in modo giustapposto o parallelo alla mia scelta di fondo, che è sempre rimasta il sacerdozio"