Nuove cure innovative per la fontana del Nettuno

Il Comune di Bologna inaugura una nuova modalità di conservazione della fontana del Nettuno: si passa alla "manutenzione programmata", tramite un contratto triennale di 159.720 euro che fa capo ad un progetto "preparato ed elaborato con l'Istituto centrale per il restauro di Roma", spiega in commissione l'assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari.

L'intervento rientra nel primo adeguamento al Programma dei lavori del 2023. L'obiettivo è "mantenere una costante cura del monumento", sottolinea Borsari, segnalando che il nuovo contratto presenta "aspetti di innovazione anche all'interno del panorama nazionale".

L'importo "può sembrare poco importante- aggiunge Manuela Faustini, direttrice del settore Edilizia pubblica di Palazzo D'Accursio- ma in realtà questo è un progetto innovativo, è uno dei primi interventi di manutenzione programmata che ci siano in Italia. Non esistono interventi di manutenzione programmata su monumenti, di solito si fanno interventi di manutenzione straordinaria".

Si tratta di un piano "studiato nei dettagli con l'Istituto centrale per il restauro - continua Faustini - e riguarda una manutenzione che sarà programmata nel tempo. Alcuni interventi dovranno essere fatti una volta al mese, altri una volta ogni tre mesi, dipende dalla loro tipologia". Nel dibattito tra i restauratori di questo approccio "si parla da anni- conclude la dirigente comunale- e questo è uno dei primi interventi che viene effettivamente messo in campo". (Dire)