Dal Nettuno alla Stazione: 85 "sampietrini della memoria" ricordano le vittime del 2 agosto

85, quante sono state le vittime dell'attentato del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. E' iniziata la posa dei "sampietrini della memoria", un percorso che unirà piazza del Nettuno con il luogo del disastro.

Gli organizzatori di questa installazione permanente sono Cantiere Bologna, 6000 sardine e Cucine Popolari - Bologna Social Food con la collaborazione attiva e convinta del Comune e dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage del 2 agosto.

"Quando mi è stata proposta questa iniziativa ho pensato subito che avrebbe rappresentato un ulteriore modo per custodire la memoria di quello che è avvenuto il 2 agosto 1980 - ha scritto in una nota il sindaco Virginio Merola - una strage terribile che non ha piegato Bologna e che questa città non può e non vuole dimenticare. I 'sampietrini della memoria' permetteranno di non smarrire la strada e, a chi ci camminerà sopra, di chiedersi sempre chi erano quelle persone e per quale motivo hanno perso la vita. Per questo ringrazio gli organizzatori che rappresentano perfettamente quel patrimonio di passione civica che è la cifra di Bologna".