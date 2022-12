Sanità e Unipolsai, si allarga il network di strutture sanitarie

I Centri Medici Dyadea hanno acquisito la società bolognese Gratia et Salus, qualificato poliambulatorio del territorio con forte vocazione per l’erogazione di servizi di Medicina del Lavoro.

L’operazione arriva a pochi mesi dalla recente acquisizione del Poliambulatorio Privato Valsalva di Imola, siglata a inizio di agosto 2022.

Il Poliambulatorio Privato Valsalva, riferimento di primo piano della sanità imolese da oltre 20 anni, opera in una sede di 1.200mq ed eroga mediamente oltre 34.000 prestazioni annue grazie alla collaborazione con 90 specialisti.

L’offerta sanitaria copre oltre 30 aree di attività, dal punto prelievi a tutte le principali specialità ambulatoriali (cardiologia, ostetricia e ginecologia, oculistica e oftalmologia, dermatologia, otorinolaringoiatria, pediatria, urologia, oncologia, medicina dello sport, ortopedia, neurochirurgia, ecc..), dalla diagnostica radiologica ed ecografica alla chirurgia per l’esecuzione di interventi in regime di day surgery.

Gratia et Salus, azienda certificata ISO 9001, è specializzata nel servizio alle aziende di Medicina del Lavoro, attività svolta in ottemperanza alle normative vigenti che impongono protocolli di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori dipendenti.

Gratia et Salus oggi vanta un portafoglio clienti particolarmente rilevante grazie alle capacità organizzative maturate in 22 anni e idonee a rispondere alle esigenze di realtà aziendali anche molto complesse.

La disponibilità inoltre di due ambulatori mobili - vere e proprie unità sanitarie attrezzate per le visite e le analisi da effettuare quando le condizioni e i tempi non permettono di accedere al poliambulatorio – permette a Gratia et Salus di gestire presidi sanitari in occasione di manifestazioni pubbliche, così come di lavorare in condizioni di estrema emergenza.