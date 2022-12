I primi fiocchi di neve sono arrivati in città | FOTO

Era nell'aria. E come da previsioni la prima neve della stagione è arrivata in città. Bologna stamane si è infatti svegliato con una leggera velatura bianca sui suoi tetti. Solo qualche fiocco è caduto nella notte nel capoluogo emiliano. Un piccolo assaggio di inverno. Quello che solo ad inizio del mese scorso - con le sue temperature fuori stagione - pareva ancora molto lontano.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni in Regione

Nelle ultime ore - fa sapere 3BMeteo - l'arrivo di una massa d'aria gelida e secca dal Nord Europa sta riportando condizioni tipicamente invernali in Emilia-Romagna. Il travaso di aria fredda dalle Alpi sta facendo crollare la colonnina di mercurio in pianura, con valori massimi che nelle ore diurne non riescono ad andare oltre i +4/+5°C. Nel corso di martedì una perturbazione in arrivo dalle Baleari sta portando molte nubi e precipitazioni di debole intensità su gran parte della regione, con fenomeni a carattere nevoso sin verso la pianura. Tuttavia, saranno delle nevicate coreografiche con fiocchi che imbiancheranno leggermente le città della Via Emilia, con accumuli nell'ordine del centimetro. Nevicate che risulteranno più consistenti in Appenninico con accumuli previsti fino a 4-5 cm tra piacentino e parmense. Precipitazioni che tenderanno ad esaurirsi nel corso del primo pomeriggio, lasciando spazio al tempo asciutto, ma con copertura nuvolosa estesa e temperature rigide. Pioggia che invece sarà protagonista della Romagna, con fenomeni che interesseranno prevalentemente il ravennate, il ferrarese e il forlivese.

Nel corso dei prossimi giorni una nuova perturbazione tornerà ad interessare la regione con piogge che interesseranno tutti settori. Peggioramento che sarà accompagnato da un richiamo di aria più mite, innalzando sensibilmente la quota neve. Tuttavia, su alcune località appenniniche il ristagno di aria fredda nei fondo valle potrà dare luogo al gelicidio (pioggia congelantesi al suolo), specie tra piacentino e parmense. Condizioni meteo che risulteranno ancora a tratti instabile fino al weekend, con precipitazioni a carattere sparso ed intermittente, specie sulla Romagna. Temperature che nel corso della settimana rimarranno al di sotto della media stagionale, con gelate al mattino sino in pianura. Valori che all'alba potranno scendere sin verso i -1/-2°C. Venti che soffieranno con intensità tra debole e moderata da nordovest. Mare tra poco mosso e mosso.

Meteo Bologna prossimi giorni

Spostando il focus sul capoluogo emiliano, a Bologna il meteo sarà caratterizzato da condizioni tipicamente invernali. Tra la notte e il mattino di martedì, infatti, delle precipitazioni di debole intensità hanno interessato la città con qualche fiocco coreografico sui nostri tetti.

Fenomeno che però tenderà ad esaurirsi nel corso del mattino odierno, lasciando spazio al tempo asciutto ma freddo. Dopo una breve tregua, giovedì una nuova perturbazione riporterà delle piogge in città, specie nella seconda parte del giorno. Weekend in prevalenza stabile, ma con molte nubi e qualche isolato piovasco. Clima freddo durante la settimana, gelate al mattino anche in pianura. Venti deboli da N-O.

