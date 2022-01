Neve su Bologna: i primi fiocchi del 2022 | FOTO

Neve anche in pianura oggi a Bologna, dove nel capoluogo da metà mattina sono comparsi i primi fiocchi del 2022. Le precipitazioni nevose più intense tuttavia sono previste per l'Appennino e la quota collinare, in rapido esaurimento nel corso della giornata odierna o al massimo per lunedì. Il fronte perturbato infatti si sposterà rapidamente verso il centro Italia, per esaurirsi intorno a martedì.