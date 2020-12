Neve a Bologna: si mobilitano i trattori di Coldiretti per pulire le strade

Anche i trattori degli agricoltori di Coldiretti Bologna sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo.

Lo rende noto Coldiretti provinciale dopo l'’ondata di maltempo segnata da temperature basse e possibili gelate.

I mezzi agricoli sono importanti – sottolinea Coldiretti – per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e difficili.

“La possibilità di utilizzare anche i trattori messi a disposizione dagli imprenditori delle campagne” ha detto il Vicepresidente di Coldiretti Bologna, Andrea Degli Esposti, impegnato in prima persona nel servizio di pulizia strade “garantisce la viabilità e scongiura il rischio di isolamento delle abitazioni soprattutto nelle aree più impervie interne e montane, grazie alla maggiore tempestività di intervento”.

“Sull’Appennino, nella zona di Monghidoro nella notte sono caduti oltre 15 cm di neve”, ha concluso Degli Esposti. Il forte e repentino abbassamento della colonnina di mercurio con l’arrivo del gelo colpisce verdure e ortaggi coltivati all’aperto dopo un lungo periodo di clima insolitamente mite. Nelle campagne – conclude Coldiretti Bologna – se le temperature scendono sotto lo zero per lungo tempo sono a rischio le coltivazioni invernali come cavoli, verze, cicorie e broccoli ma lo sbalzo termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche sull’aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra".