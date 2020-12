Nevicata 'bis' nella notte: diversi interventi dei vigili del fuoco

Nuova nevicata serale ieri su Bologna e provincia. A partire dal tardo pomeriggio i fiocchi hanno ripreso a cadere via via sempre più copiosi, fino depositare qualche centimetro di neve in strada e attivare anche qualche spazzaneve, sia in città che in provincia. Secondo le prime informazioni, diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco nella nottata causa neve, un po' in tutta la provincia.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo le previsioni 3bmeteo, Giovedì migliora, ma con massime ancora contenute, venerdì possibili minime sotto lo zero al primo mattino, poi nuove piogge dal pomeriggio, preludio di un sabato nuovamente piovoso