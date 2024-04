Ancora neve sull'Apennino, caduti oltre 50 centimetri al Corno alle Scale | VIDEO

Ancora freddo e neve sull’Appennino. Continua l’ondata di maltempo in Emilia Romagna. Nevica ancora sopra i mille metri di altitudine, con accumuli oltre 30 i centimetri ad alta quota, tra Modena e Bologna. Al Corno alle Scale, ad esempio, il paesaggio è tipicamente invernale, con neve alta fino al ginocchio. In particolare al Rifugio Cavone ne sono caduti oltre 50 centimetri.

Anche nel Modenese nevicate abbondanti nella zona del Passo delle Radici, Frassinoro, Montefiorino, nella zona di Sestola, Fanano, oltre che nella zona di Montese e Zocca. Già da ieri buona parte dell’Emilia si è svegliata imbiancata con fiocchi anche a bassa quota, nel Parmense, a Porretta Terme (Bologna), nel Modenese e nel Reggiano.

Emilia-Romagna Meteo, sulla pagina Facebook, avverte che “i fiocchi bianchi sono caduti a quote sugli 800-900 metri, ma il fenomeno si esaurirà entro il pomeriggio, con l'innalzamento delle temperature sopra lo zero termico: in serata il maltempo si sposterà sui rilievi orientali della regione, mentre per domani sono previste piogge”.

Spazzaneve in azione

Dalle 5 di questa mattina sono anche al lavoro gli spazzaneve per liberare le strade provinciali del Bolognese. Di tratta della strada 40 tra Passo Zanchetto e Porretta Terme, della 55 Sant'Antonio, della 60 San Benedetto Val di Sambro, della 61 Val di Sambro, 63 tra Bivio Lizzo e Castel di Casio, della 64 Granaglione, della 71 Cavone e della 79 Pian di Balestra.

Le cime più innevate

Le nevicare sono state generose su tutto l’Appennino emiliano. Si va dai 9 centimetri delMonte Fumaiolo, fino ai 50 centimetri misurati al rifugio Lagadei, alle sorgenti del torrente Parma o al Passo Pradarena, che separa la provincia di Reggio Emilia da quella di Lucca.

Pericolo valanghe marcato

Proprio la nevicata primaverile, con un successivo rialzo delle temperature, dà luogo ad un “pericolo valanghe marcato”. In base al bollettino MeteoMont “su una scala da 1 a 5 il pericolo valanghe arriva fino a 3, ovvero marcato, su gran parte dell'Appennino emiliano”.

Anche l’Arpae ha prorogato l’allerta gialla per le valaghe valida fino alla mezzanotte del 25 aprile. Le zone coinvolte sono quelle dell’Appennino emiliano centrale: Ventasso e Villa Minozzo (Reggio Emilia); Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola (Modena); Alto Reno Terme, Lizzano in Belvedere (Bologna).