Il Comune 'promuove' i new jersey davanti alla stazione: "Funzionano"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I new jersey bianchi e rossi su viale Pietramellara piacciono al Comune, che intende continuare a utilizzarli per impedire la sosta in doppia fila davanti alla stazione centrale dei treni. A quasi un mese dall’inizio della sperimentazione - i primi sono comparsi lo scorso 26 giugno - durante il Question time di venerdì in Consiglio comunale, rispondendo a all’interrogazione della consigliera comunale di Fratelli d’Italia Manuela Zuntini, l’assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari ha detto che stanno dando “buoni risultati” e il loro utilizzo proseguirà per “verificare la tenuta del sistema” anche alla luce del maggior passaggio dei bus dovuto al cantiere del tram nelle vie San Felice, Ugo Bassi e Indipendenza.

Il provvedimento è nato per impedire la ‘sosta selvaggia’ delle auto davanti alla stazione: spesso e volentieri, infatti, nel viale su cui dà uno degli ingressi secondari si formavano doppie file di auto che bloccavano le corsie e intralciavano il traffico verso via Amendola e Porta San Felice. Una misura simile, ricorda Borsari, era stata realizzata anche “in via Carracci negli anni passati, a vantaggio sia dei flussi di auto private che del trasporto pubblico”.

Su viale Pietramellara, prosegue l’assessore riportando in aula le rilevazioni del settore Mobilità, “le prime settimane di sperimentazione hanno dato fin qui buoni risultati, con un traffico complessivamente più fluido nel corso della giornata e senza accodamenti di rilievo. È comunque necessario proseguire per verificare la tenuta del sistema – conclude Borsari - anche a seguito dell'aumento dei flussi di bus legato ai cantieri del tram, verificato che in questa prima settimana di deviazioni il sistema è risultato funzionare con regolarità”.