Foibe, medaglia commemorativa al nipote di Nicandro Di Leo

E’ stata consegnata questa mattina dal Prefetto di Bologna Attilio Visconti la medaglia commemorativa alla memoria del Signor Nicandro Di Leo al nipote, Antonio Di Leo, residente nel Comune di Casalecchio di Reno, in occasione dell’Istituzione del “Giorno del Ricordo” (L. 30 marzo 2004 n. 92) in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata per la concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime.