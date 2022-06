Al Savena raccolta firme per il nido Cavazzoni | VIDEO

Non solo il nido di via Roselle: a Bologna, sempre nel quartiere Savena, si apre un altro fronte sulla demolizione e ricostruzione di un'ulteriore struttura dedicata ai bimbi della fascia 0-3 anni.

Si parla in questo caso del nido Cavazzoni di via Bezzecca che, al pari del Roselle, rientra nel pacchetto dei dieci progetti presentati dal Comune per i finanziamenti del Pnrr.

Ma la decisione di abbattere l'immobile e ricostruirlo poco distante è stata presa "senza interpellare i cittadini", attacca Fdi che sabato mattina ha avviato una raccolta firme con un banchetto allestito a pochi passi dal nido.

Il progetto, ha spiegato Palazzo D'Accursio presentando i dieci progetti per il Pnrr, prevede la demolizione del Cavazzoni (realizzato negli anni '70, con una capienza di 58-60 posti) e la costruzione di "un nuovo edificio in adiacenza all'esistente scuola dell'infanzia Walt Disney", che si trova nello stesso parco, a poche decine di metri di distanza. Il nuovo edificio prevede la capienza di 84 posti.

"Nessuno è contrario al potenziamento del sistema nidi", afferma Leonardo Bastelli, consigliere di Quartiere per Fdi al Savena. "Il problema è che la Giunta, purtroppo non è la prima volta, ha deliberato il progetto senza essersi prima confrontata con i cittadini- sottolinea Bastelli- che si sono mossi e fatti sentire: sono contrari all'abbattimento del Cavazzoni" e alla sua ricostruzione di fianco alle Disney.

Cioè in una zona del parco "che viene utilizzata quotidianamente dalle famiglie, dai bambini per giocare e dagli anziani del quartiere", mentre con il nuovo nido "si andrebbe ad abbattere una notevole quantità di alberature".

Inoltre, Fdi teme problemi di "congestione" del traffico su via Bezzeca. Per questo, "abbiamo già sollecitato la presidente del Quartiere, Marzia Benassi, per convocare una commissione aperta- continua Bastelli- ma possiamo valutare anche, come abbiamo già fatto per il Roselle, la convocazione di un Consiglio di Quartiere aperto in modo che ci sia una vera opportunità per i cittadini di confrontarsi con l'amministrazione sul tema e trovare soluzioni alternative".

Fdi, infatti, assicura che nella zona sta montando il malumore. "Siamo stati contattati da alcui cittadini che ci hanno rappresentato l'assoluta mancanza di informazione da parte dell'amministrazione su questo progetto", dichiara il capogruppo dei meloniani in Comune, Francesco Sassone.

Quindi "ci siamo subito attivati con una raccolta firme per coinvolgere maggiormente i cittadini", aggiunge Sassone, perché "di questi progetti si deve parlare".

La collocazione che Palazzo D'Accursio ha individuato "frettolosamente" per il nuovo nido, continua Sassone, "non è assolutamente la più adeguata. Ci sono proposte che provengono e che sicuramente proverranno dai cittadini che dovranno essere attentamente analizzate dall'amministrazione".

Un percorso partecipato "dev'essere fatto a priori e non a posteriori, su scelte così rilevanti per i cittadini ci dev'essere un coinvolgimento prima e non dopo che vengono scelti i progetti- conclude il capogruppo di Fdi- altrimenti è ovvio che poi i cittadini si trovano davanti al fatto compiuto". (Dire)