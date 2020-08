Nidi e scuole d'infanzia comunali: si riparte il 10 settembre

I nidi e le scuole d’infanzia comunali a Bologna riapriranno giovedì 10 settembre. "L’apertura avverrà in sicurezza e si sta lavorando alle misure organizzative che saranno adottate nel rispetto delle misure legate all'emergenza sanitaria", fa sapere Palazzo D'Accursio.



Nei prossimi giorni verranno convocate le riunioni dei genitori per programmare gli inserimenti dei nuovi bambini e l'accoglienza di quelli già frequentanti.

Lunedì 31 agosto è stato convocato un incontro, a cui parteciperanno l’assessora alla scuola, Susanna Zaccaria, e il Direttore Generale del Comune, Valerio Montalto, con le organizzazioni sindacali e tutte le rappresentanze sindacali presenti in Comune, per affrontare i temi relativi all'organizzazione del servizio e le relative misure di sicurezza, come per esempio i dispositivi di protezione individuale per il personale e la misurazione della temperatura per i bambini all'accesso.

"Lo avevamo promesso, lo abbiamo mantenuto", ha scritto in una nota social il presiente della regione Stefano Bonaccini che conferma lo stanziamento di 18 milioni di euro per l'abbassamento delle quote "poiché non vogliamo che nessuno debba privarsi di un servizio così indispensabile".