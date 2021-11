Disagi al nido Anna Frank, Castaldini FI: "Sciopero illegittimo contro il Green pass, le famiglie pagano la retta"

"Inammissibile che dal 15 ottobre oltre settanta famiglie scoprano alle otto del mattino se i propri figli potranno frequentare o meno il nido di via Spartaco". Lo scrive in una nota Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in regione : "lo sciopero indetto da Fisi è stato definito illegittimo dal Garante. Scriverò al Prefetto per un’apposita ordinanza, mentre mi appello alla Regione per una supervisione doverosa su questo caso e che non ce ne siano altri, e al Comune di Bologna per cui il consigliere di Forza Italia, Nicola Stanzani, porterà il tema in Consiglio", annuncia la consigliera.

Castaldini fa notare che "oltre settanta famiglie del nido Anna Frank di via Spartaco ogni mattina dal 15 ottobre e fino al 15 novembre – con il rischio di una proroga, sono in balìa dello sciopero del personale dell’associazione sindacale Fisi – Federazione italiana sindacati intercategoriali che ha proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza, genitori che ogni mattina prima delle otto all’ingresso, e durante l’orario di somministrazione dei pasti, o al momento del rientro pomeridiano, non sanno se i propri figli saranno accolti o meno dall’asilo nido".

Sarebbe successo anche il 25 ottobre, quando "75 bimbi iscritti al nido non sono potuti entrare all’asilo. Ogni mattina però è grave l’incertezza che prova un genitore che deve andare a lavorare e non sa se il proprio figlio andrà a scuola o se sarà contattato all’ora dei pasti perché non è garantito il servizio, e all’ultimo minuto. La commissione ha espresso parere di illegittimità non capisco perché nessuno intervenga".

Per Castaldini si tratta di "un disservizio miserevole laddove di fronte alla scelta di una persona di scioperare contro il Green pass c’è una famiglia che ha regolarmente pagato una retta e che lo ha fatto per le proprie scelte quotidiane di lavoro e organizzazione di vita famigliare. Una vera e propria interruzione di pubblico servizio per cui bisogna che le istituzioni ricorrano al più presto al riparo - e annuncia - scriverò al prefetto di Bologna, Francesca Ferrandino, affinché possa emettere un’ordinanza ad hoc per differire lo sciopero o per trovare le misure idonee affinché il servizio venga garantito e venga messo al corrente di quanto sta accadendo anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini".

L'appello a Regione e Comune

La consigliera di Forza Italia si appella alla Regione Emilia-Romagna "affinché verifichi quali sono i problemi pedagogici che si stanno verificando in queste settimane e quali sono i criteri di accreditamento. L’Assessorato di Elly Schlein più volte si è fatto vanto dell’istituzione di un coordinatore in tutti gli asili per dare continuità, mi chiedo a questo punto come siano possibili casi allora come quello dell’asilo nido Anna Frank - mentre al Comune di Bologna chiede di - verificare i propri contratti e laddove c’è la possibilità anche di risolverli, arrivando qualora fosse necessario anche sospendere o licenziare il personale per garantire un corretto servizio. Per questo mi unisco alla richiesta a Palazzo d’Accursio, consigliere di Forza Italia, Nicola Stanzani: ci chiediamo come sia stato possibile permettere, da parte del Comune, l’interruzione di un servizio essenziale a fronte di uno sciopero dichiarato illegittimo dal Garante. Faccio appello all’assessore alla Scuola Daniele Ara perché si assuma la responsabilità dei disagi che tale leggerezza dell’Amministrazione sta provocando alle tante famiglie coinvolte e si adoperi per un immediato ripristino della regolarità dello svolgimento del servizio".

Foto archivio