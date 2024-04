Nido Cavazzoni, le proteste del comitato: “Alberi abbattuti e cantiere troppo lungo”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

C’è il rischio di una protesta in stile Scuole Besta per il Comune di Bologna. Nella giornata di ieri, il comitato dei residenti che si oppone al progetto del nuovo nido Cavazzoni ha diffuso un comunicato in cui ha criticato l’amministrazione per le scelte fatte in fase progettuale. La scuola, che sorge all’angolo tra via Francesco Cavazzoni e via Bezzecca, dovrebbe subire un profondo restyling che, secondo il comitato, comporterebbe “numerose criticità: circa due anni più altri due anni per la demolizione successiva dell'attuale nido e per la rigenerazione e l'attecchimento di nuova vegetazione sul terreno del vecchio edificio". In pratica così i "bimbi che frequentano il nido per i prossimi quattro anni non avranno più un giardino dove stare all'aperto". Inoltre, il cantiere "nel punto di maggior vicinanza al vecchio nido è a tre metri, come evidenziato nel progetto. Una vicinanza non certo positiva per i bimbi dal punto di vista del rumore e dell'atmosfera circostante". Peraltro, il progetto "prevede l'abbattimento di molti alberi di grandi dimensioni che oggi sono fonte di ombra per l'intera cittadinanza”.

Infine, nel progetto sono in programma anche alcuni tagli ai parcheggi di via Savigno. “In fase di confronto con il Comune - ricorda il comitato - erano state presentate nel giugno 2023 altre soluzioni per il nuovo nido, libere da impedimenti, senza abbattimento di alberi, di migliore accesso per i lavori e minor disagi per la cittadinanza”, e “fu proposta anche la ristrutturazione del nido attuale con gli opportuni aggiornamenti, oltre che la ricostruzione in situ del nuovo nido previa demolizione dell'attuale con ridistribuzione dei bimbi in altre strutture scolastiche della zona per il periodo necessario”. Però “nessuna di queste soluzioni alternative è stata accettata, con la conseguenza che ci saranno disagi per i residenti e un calo delle iscrizioni al nido Cavazzoni a causa del cantiere subito dai bambini, dalle loro famiglie e dal personale scolastico (sarà un nido senza giardino per quattro anni e senza possibilità di tenere aperte le finestre durante tutta la giornata scolastica; gli orari di cantiere corrispondono infatti agli orari della scuola)”.

Insomma, conclude il comitato, “si è deciso in modo unilaterale da parte del Comune di collocare il nuovo nido a fianco dell'attuale, soluzione che riteniamo la peggiore in assoluto fra quelle proposte, la meno logica ma soprattutto quella che impatterà in modo più negativo sulla vita quotidiana della cittadinanza locale per vari anni e che penalizzerà sensibilmente la vita dei bimbi del nido Cavazzoni, della materna Disney e delle loro famiglie che frequentano il parco nei momenti di socializzazione, fondamentali per tutta la comunità”. Lo riporta l’agenzia Dire.