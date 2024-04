Nido Cavazzoni, la Lega attacca: “Lepore, passione taglialegna”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

C’è il rischio di un caso Besta-bis per il Comune di Bologna, che in questi giorni sta fronteggiando la protesta del comitato contrario al progetto sul nuovo nido Cavazzoni, in zona Savena.

Sulla questione si è espresso anche Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio comunale: “Concordiamo con le critiche sottolineate dal comitato che si oppone al progetto del nuovo nido Cavazzoni del Comune di Bologna. I tempi previsti sono biblici e il taglio gli alberi ad alto fusto continua anche in quest’area. Alla faccia della giunta green e sostenibile. Si continua ad eliminare la biodiversità e si toglie lo spazio verde per anni ai bambini e alle bambine del nido. È sbagliato sia dal punto di vista dei più piccoli, che da quello ambientale, per non tornare sulle scelte infrastrutturali le cui criticità sono già state evidenziate”. “Comprendiamo che Lepore possa avere la passione per l’abbattimento degli alberi – punge Di Benedetto –, gli ricordiamo però che dovrebbe fare il sindaco e tenere a mente le necessità della comunità, contemperandole al meglio. Lo invitiamo, in ogni caso, a smettere di raccontare a tutti essere un sindaco green: non è più credibile” conclude.