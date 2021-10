No Green Pass. Cuppi: "Dal palco parole contro Liliana Segre agghiaccianti e pericolose"

"Dal palco di una manifestazione contro il green pass a Bologna un individuo, sostenuto da altri, ha definito Liliana Segre (senatrice a vita sopravvisuta al campo di concentramento nazista di Auschwitz ndr) una 'donna vergognosa' che 'dovrebbe sparire'. È agghiacciante sentire gridare parole come queste. È atroce e pericoloso. Loro sono vergognosi. Un abbraccio, Liliana. Siamo con te".

Così Valentina Cuppi, presidente del Partito Democratico, sindaca di Marzabotto e promotrice della petizione per sciogliere i partiti neofascisti. Nel momento in cui scriviamo, sono quasi 100mila le firme, tra cui anche quella della senatrice a vita, mentre oggi una folta delegazione di bolognesi antifascisti partirà alla volta di Roma per la manifestazione a supporto della Cgil dopo l'assalto fascista della scorsa settimana alla sede del sindacato. Ieri dal palco di piazza Maggiore cori anche contro il presidente del Consiglio Mario Draghi e contro il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

"Ho firmato con convinzione la raccolta firme per sciogliere i movimenti di ispirazione fascista lanciata da Valentina Cuppi su Change.org. Le immagini che ho visto in Tv sabato scorso a Roma sono di una gravità inaudita. Un assalto violento e premeditato alle Camere del Lavoro, un fatto che riporta alla memoria un periodo infausto della nostra storia. Partiti come Forza Nuova, CasaPound, Lealtà Azione e Fiamma Tricolore si collocano evidentemente al di fuori della legge. D’altronde non sono io a dire che la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista è vietata. Lo dice la Costituzione. Adesso, però, è arrivato il momento di applicarla". Questo aveva scritto Francesco Guccini, uno dei tanti firmatari.

Solidarietà a Liliana Segre

"Solidarietà e vicinanza umana a Liliana Segre. Gli insulti di coloro che in nome della 'libertà' offendono chi ha conosciuto l’orrore dei campi di sterminio e della follia nazista, passano nello spazio di qualche ora. Il tuo valore di donna ed ora di senatrice della Repubblica, rimane un riferimento per tutti noi. Le manifestazioni pacifiche in democrazia sono un valore, i rigurgiti di intolleranza e le violenze, ancorché verbali, non potranno mai esserlo", dice Raffaele Donini, assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna.