"No Green pass" ancora in corteo: sabato in centinaia in centro

Contrari al Green Pass e all'obbligo vaccinale. Si sono ritrovati ancora una volta di sabato pomeriggio per contestare quella che, a giudicare da alcuni cartelli, sarebbe "apartheid", quindi una sorta di segregazione e negazione dei diritti.

Si sono ritrovati alle 18 in Piazza Maggiore e hanno sfilato per le vie del centro, Rizzoli, San Vitale e Zamboni per poi tornare in piazza del Nettuno, dove la manifestazione si è conclusa.

Dopo la manifestazione flop nelle stazioni, indetta per il 1° settembre, ieri hanno sfilato in corteo poco meno di mille persone.