No Green Pass. Corteo sfila in centro, traffico sui viali

Il popolo 'No green pass' torna a manifestare a Bologna e manda il tilt il traffico sui viali. Oltre 2mila persone hanno partecipato alla ormai consueta manifestazione che a Bologna è stata mantenuta in forma di corteo. In altre città, viste le indicazioni arrivate dal Ministero dell’Interno, manifestazioni solo statiche e fuori dal centro.

Il corteo ha attraversato le vie del centro con partenza piazza Nettuno, via D'Azeglio, via Castiglione fino a porta Castiglione, viale Panzacchi fino a porta San Mamolo e via Ugo Bassi. Poche mascherine e insulti e cori contro il presidente del consiglio Mario Draghi e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese: "Draghi vai via, sei tu la pandemia", "Ministro Lamorgese vergogna del paese".