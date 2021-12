No green-pass, protesta regionale sabato a Bologna: "Sarà la prima mobilitazione di massa sociale. Rispetteremo le regole"

"Sarà la prima vera mobilitazione di massa sociale": così da Piazza Maggiore, i tre portavoce del gruppo Emilia-Romagna Costituzionale Francesco Tabarroni, Riccardo Paccosi ed Emanuele Montagna confermano per sabato 4 dicembre il corteo anti green-pass e contro il Governo Draghi. Questa volta la chiamata è regionale.

Si conosceranno solo nel pomeriggio di oggi i luoghi della mobilitazione, visto che il confronto con la Questura è ancora aperto: "Non potendoci radunare in centro, individueremo un altro posto, Bologna è una città grande. - spiega Paccosi - Con molta probabilità staremo nella zona della stazione e come ormai di consueto l'appuntamento sarà pomeridiano, a partire dalle 15.00".

"Sarà una contro-rivoluzione che parte proprio da Bologna, una protesta pacifica e inclusiva composta da persone non vaccinate e da persone vaccinate (sotto costrizione e anche pentite) che criticano tutta l'implicazione politica che sta dietro alla pandemia. - spiega Tabarroni - Siamo per il ripristino della legalità e in questa fase non saremo dosobbedienti, rispetteremo le regole".

Una critica va alla stampa "che minimizza" e non si accorge che il movimento no green-pass "non è solo un corpo, ma è fatto anche di anime". All'appuntamento ci sarà anche un orchestra di musicisti classici come simbolo della lotta culturale del movimento.