No Green Pass: sit-in in Piazza Nettuno. Le scuse per le frasi su Segre - FOTO e VIDEO

I No Green Pass sono tornati. Dopo il corteo di ieri, oggi si sono dati appuntamento in Piazza del Nettuno alle quattro per ribadire la loro posizione. Si tratta questa volta di una manifestazione "statica", di un sit-in con comizio. "Green pass macht frei" recita il cartello affisso alla recinzione del Nettuno tra musica e slogan contro la Cgil e Draghi.

"Dal palco della Cgil uscirà che siete tutti fascisti", esordisce il primo dei relatori, Riccardo Paccosi, rivolto ai presenti, facendo però ammenda per la frase contro Liliana Segre pronunciata ieri dal palco dal compagno Gian Marco Capitani. "Gli è uscita fuori una frase contro la senatrice Segre. avevamo detto che era meglio evitare di fare quel nome, lui si è scusato e per noi la questione è chiusa".

Ma, avverte, "aspettano il minimo pretesto per criminalizzare questo movimento". La "Bologna dei lavoratori ieri è scesa in piazza, l'Italia si è svegliata e ben venga", dice il rappresentante del sindacato Fisi che ha promosso lo sciopero di ieri. Ma adesso "non bisogna mollare perché altrimenti tutto è perduto. Andremo avanti fino al 31 dicembre se il governo non ritira il Green pass".

Ieri, una giornata molto "calda". E' scattato infatti il 15 ottobre l'obbligo di certificazione vaccinale in tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. La reazione di chi è contro l'abbiamo vista attraversare il centro di Bologna, con circa due mila presenze.

Potrebbe interessarti anche:

(FOTO: Manifestazione Green Pass 15 ottobre a Bologna)